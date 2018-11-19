مياه مطروح تشارك في المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة

تشارك شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بجناح الشركة القابضة بالمؤتمر السادس عشر للتشغيل والصيانة للدول العربية (omaintec) وتستمر فعاليات المؤتمر علي مدار ثلاث أيام.



واكد المهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن المؤتمر يناقش تشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتشغيل وصيانة مرافق تحلية المياه المالحة، تشغيل وصيانة مرافق الكهرباء، تشغيل وصيانة مجمعات ومرافق المباني، وصيانة أنظمة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية.



واضاف ان المؤتمر يشارك به العديد من المنظمات والهيئات والجهات، وبصفة رئيسية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في جمهورية مصر العربية.



وأوضح أن المؤتمر هو الوحيد في الدول العربية المختص في موضوع التشغيل والصيانة، حيث إنه يفتح الأبواب أمام مشغلي ومدراء شركات التشغيل والصيانة الرئيسية والمسئولين الحكوميين لتبادل الخبرات وإثراء معرفتهم حول التقنيات الجديدة المطبّقة في تحسين فعالية التشغيل والصيانة واستراتيجيات إدارة العمليات وخطط العمل.



يذكر أن المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية تم تنظيمه على مدى 15 سنة في عدد من عواصم ومدن الدول العربية.