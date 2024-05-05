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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رجل يدفع زوجته من السيارة ويخطف أولاده.. تفاصيل فيديو الفيسبوك المثير للجدل

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية متضمناً قيام أحد الأشخاص بإلقاء زوجته من السيارة وخطف أنجاله بدمياط.

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 24/4/2024 حدثت مشادة كلامية بين (نجار - مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) ، وزوجته (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان دمياط) لخلافات أسرية بينهما وقيام الأول بتحرير محضر بقسم شرطة ثان دمياط ضد زوجته لعدم إهتمامها بأنجالهم وترك مسكن الزوجية.

وعقب ذلك توجه لمدرسة نجله لرؤيته وقام بإصطحابه رفقته، فحدث مشاجرة بينه وبين زوجته فقام بدفعها عنوة فلاحقته لسيارته وتمسكت بالباب الخلفى إلا أنها سقطت أرضاً.. وبسؤال الطرفين تبادلا الإتهامات فيما بينهما. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.

أجهزة وزارة الداخلية السيارة المواقع الأخبارية تحرير محضر خلافات اسرية شرطة دمياط مشادة كلامية

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