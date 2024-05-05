شركات التأمين تحصل 8.3 مليار جنيه أقساط من العملاء في يناير الماضي

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من هيئة الرقابة المالية عن شهر يناير 2024، ارتفاع قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال شهر يناير 2023 بنمو 28.9%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر يناير 2024 أن الأقساط التأمينية سجلت 8.3 مليار جنيه مقابل 6.5 مليار جنيه خلال يناير 2023 بارتفاع 28.9 %.

وبين تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 4.3 مليار جنيه في يناير 2024 مقابل 3.1 مليار جنيه خلال يناير 2023 بارتفاع 37.4%.

وصلت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 4 مليار جنيه خلال يناير الماضي، مقابل 3.3 مليار جنيه خلال يناير 2023، بنمو 20.8%.

نمو أقساط التأمين التكافلي

وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال يناير 2024، مقابل 581 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 102 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية .

وارتفعت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بنسبة 20.6% مسجلة 7.2 مليار جنيه خلال يناير 2024، مقابل 5.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا لتقرير الرقابة المالية .