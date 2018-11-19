البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده

قال قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعامل كل المصريين نفس المعاملة، وفي كل مناسبة يقول أهنأ جميع المصريين.





وأضاف تواضروس في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية " دي ام سي"، أنه يوجد تحسن في الكثير من الأحوال المصرية خلال الـ5 سنوات الماضية.





وأكد أن الدولة المصرية تتقدم إلى الأمام بصورة طيبة، وأن المشروعات الضخمة التي تتم لها ثمار عظيمة، مضيفا أن الشخصية المصرية شخصية غنية بطبيعتها.



