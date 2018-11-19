المبعوث النووي الكوري الجنوبي يتوجه إلى واشنطن لمناقشة نزع السلاح النووي

توجه المبعوث النووي الكوري الجنوبي الخاص إلى واشنطن صباح اليوم الاثنين في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية تستغرق ثلاثة أيام يتلقي خلالها مع عدد من كبار المسؤولين لمناقشة ملف نزع السلاح النووي وإحلال السلام بشبه الجزيرة الكورية.



وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان لها نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية - " إن ممثل وزارة الخارجية الكورية الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية ، المبعوث النووي الكوري الجنوبي للمحادثات السداسية الخاصة بالملف النووي الكوري الشمالي "لي دو-هون" توجه إلى واشنطن صباح اليوم ، ليجتمع مع نظيره الأمريكي ستيفن بيجون .



وأوضحت يونهاب أنه من المقرر أن يناقش الجانبان الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية ، وسبل التعاون بين البلدين في قضايا شبه الجزيرة الكورية مثل نزع السلاح النووي ووضع نظام السلام.

وتأتي زيارة المبعوث الكوري الجنوبي إلى الولايات المتحدة بالتزامن مع مساعي كوريا الشمالية والولايات المتحدة لإجراء محادثات رفيعة المستوى من أجل التحضير للقاء القمة الثاني بينهما.

