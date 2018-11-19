طلب إحاطة لـ 3 وزراء بسبب انتشار الأدوية البيطرية المغشوشة

وجهت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب طلب إحاطة عاجلا لثلاثة وزراء هم ( الزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية ) استنادا إلى حكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، وذلك بشأن انتشار الأدوية البيطرية المغشوشة في مصر.



وأوضحت النائبة شيرين فراج في طلبها أن الفترة الماضية شهدت انتشارًا كبيرًا للأدوية البيطرية واللقاحات المغشوشة عن طريق تغيير مكونات العبوات وتزويدها بإضافات تقلل المادة الفعالة بها مما يجعلها أقل تأثيرًا على المرض كما أن هذه المواد المضافة تترسب في ابدان الحيوانات فتؤثر على الانسان حين تناوله (اللحوم والبيض والألبان) مما يؤدى إلى حدوث خلل في وظائف الكلى والكبد بالإضافة إلى حدوث تشوهات جنينية لدى الأم الحامل ، كما أن انتشار هذه الأدوية المغشوشة يزيد من فرصة انتشار الأمراض بالنسبة للإنسان والحيوان على حد سواء ويتسبب في تراجع الإنتاج الحيواني والداجن والسمكي.



وأضافت " شيرين فراج " أن الأمر يتطلب تشديد الرقابة على سوق الأدوية والبيطرية بالتنسيق ما بين الجهات المختصة وملاحقة مصانع (بير السلم) لضمان التداول الآمن لتلك الأدوية، وتغليظ العقوبة على المخالفين وتوعية المربين بخطورة الأدوية المغشوشة، وتوحيد جهات إدارة ملف الأدوية البيطرية والتي تسببت في تداخل إجراءات التفتيش ومراقبة تداول المنتجات ومن ثم انتشار الأدوية والمغشوشة، بالإضافة إلى غياب الأطباء البيطريين المتخصصين في تلك الحملات، وضرورة وضع خطة واضحة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

