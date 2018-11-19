القمامة والإهمال أهم مشاكل منطقة الجراج بعين شمس.. صور

مشهد مأساوى تلمحه بمجرد دخولك منطقة الجراج التابعة لحى عين شمس بجسر السويس، منطقة تغمرها الحشرات والكلاب الضالة والروائح الكريهة الناتجة عن تراكم أكوام القمامة لفترات طويلة ما لا يوفر حياة آدمية لسكان الحي.



ورصدت عدسة صدى البلد شكاوى أهالى المنطقة من القمامة وغيرها.



حيث يقول "علي ماجد" إن أهم مشاكل منطقة الجراج هي اتخاذ سائقي التكاتك والميكروباص المكان موقفا لهم ونشرهم تجارة المخدرات وأنواع البلطجة بالمكان.



وأضاف "مراد الحسيني" أن المنطقة تعانى أيضا من تراكم القمامة المستمر وانتشار الكلاب الضالة والأمراض، مشيرا الى أنه تم إبلاغ الحى بهذه المشكلة ولكن بلا رد.



وطالب المواطنون من الحى والجهات المسؤولة، بسرعة التعامل مع الأمر.



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