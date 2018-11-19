اتهامات لشركة كهرباء بالتورط في حرائق كاليفورنيا المدمرة

تتشكك السلطات الأمريكية أن السبب وراء أكبر حريق تشهده ولاية كاليفورنيا في تاريخها، هو أحد خطوط الضغط العالي لأحد شركات الكهرباء.



وأشارت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن أكبر حريق مدمر في كاليفورنيا الذي بدأ في 8 نوفمبر وقتل حتى الآن 79 شخصا قد يكون بسبب حريق في أحد خطوط الضغط العالي التابع لشركة "باسيفيك جاز أند إلكتريسيتي".



وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة الحكم بأن السبب هو الكهرباء، فإن الشركة قد تدفع غرامات بالمليارات وتقود إلى افلاسها.



ووفقا لمرصد حريقي "كامب فاير" و"وولسي فاير"، فإن 79 شخصا قد لقوا مصرعهم بسبب الحريق، بالإضافة إلى فقد 1000 شخص، كما دمر مدن بأكملها مثل مدينة "باراديز" و"ماليبو".



وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأمريكية تبحث عن المتسبب في هذه المآسي، إذ تدور الشكوك حول شركة باسيفيك جاز أند ألكتريستي التي تغذي أغلب الولاية بالكهرباء والغاز.



وبينت الصحيفة أن دعوى قضائية رفعت ضد الشركة، تتهها بالسبب وراء الحادث، خاصة وأن تحذير تلقته السلطات الأمريكية بوقوع حادث في أحد خطوط الخط العالي قبل 15 دقيقة من وقوع هذه الحرائق.



السلطات تحقق أيضا في حادث أخر في أحد خطوط الشركة وقع في 8 نوفمبر في موقع شهد حريقا آخر.

