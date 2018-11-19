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تعليم

ليلة فنية وغنائية بجامعة جنوب الوادى احتفالا بمولد النبى

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:36 م
صدى البلد
يوسف رجب
نظمت جامعة جنوب الوادي، حفل فنى على المسرح المكشوف بقنا، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الدكتور محمد أبوالفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء كليات العلوم والتجارة والحقوق ومنسق عام الأنشطة الطلابية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وحشد كبير من الطلاب.

تضمن الحفل تقديم فقرات موسيقية غنائية وإنشاد ديني في حب رسول الله، من قبل قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بقيادة الدكتورة إيناس عمارة والدكتور عمر عبد الستار المدرس المساعد وكمال الدين حسين المعيد بالقسم.

كما قدمت إدارة النشاط الفني فقرات غنائية وموشحات دينية متنوعة للطلاب محمد حامد وأحمد مصطفى وفاطمة الزهراء ومصطفى أبو رحاب.

وأشاد الدكتور محمد أبو الفضل بدران- بالأداء الرائع المتميز من قسم التربية الموسيقية وقدم الشكر لعميد كلية التربية النوعية وأعضاء القسم وأثنى على الأداء الفني المتميز للمواهب الواعدة بجامعة جنوب الوادي.

وعلى هامش الحفل، تم تكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في الدوري الداخلي للنشاط الرياضي في ألعاب خماسي كرة القدم طلبة وطالبات وكرة الطائرة طلبة وطالبات وتنس الطاولة ومصارعة طلبة وسلة طلبة وكرة السرعة طلبة وطالبات وألعاب فردية في تنس الطاولة وكرة السرعة والمصارعة، كما تم تكريم منتخب جامعة جنوب الوادى لكرة القدم بقيادة المدرب سيد الجربوعى والفائز على فريق جامعة المنصورة فى دورة الشهيد الرفاعى.
ليلة فنية وغنائية بجامعة جنوب الوادى احتفالا بمولد النبى
ليلة فنية وغنائية بجامعة جنوب الوادى احتفالا بمولد النبى
ليلة فنية وغنائية بجامعة جنوب الوادى احتفالا بمولد النبى
ليلة فنية وغنائية بجامعة جنوب الوادى احتفالا بمولد النبى
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