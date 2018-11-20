ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

فشل زيارة وزير خارجية بريطانيا.. وإيران تهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 12:27 ص
محمد جواد ظريف وجيريمي
محمد جواد ظريف وجيريمي هانت
حسام رضوان
وصل وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إلى إيران، صباح الإثنين، وذلك لمناقشة آلية أوروبية لاستمرار التبادل التجاري مع إيران والمسماة بـ"SPV"، والالتفاف على العقوبات الأمريكية، وكذلك الحرب في اليمن، وعقد جلسة مباحثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف لمناقشة القضيتين، بالإضافة إلى قضايا ثنائية أخرى.

إلا أن المباحثات لا يبدو أنها جرت على ما يرام، حيث نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المساعد السیاسي لوزیر الخارجیة عباس عراقجي قوله إن الأوروبيين لم ينجحوا حتى الآن في إیجاد آلیة لتوفیر مصالح ایران من الإتفاق النووي أو أنهم قد لا يريدون ذلك أساسًا مؤكدًا علی أنّ ایران ستواصل طریقها كما كانت تواصله سابقًا.

وأضاف أن البلاد ما زالت باقیة في الإتفاق النووي لأنه مازال یعود علیها بالنفع الاقتصادي والسیاسي.

وأشارت الوكالة إلى أن عراقجي رأى مصلحة ایران حالیًا متمثلة في البقاء في الاتفاق النووي رغم تأكیده علی أنّ الحالة سوف لن تستمر علی ما هي علیه الآن.

ويأتي ذلك بعد تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، واصفا خلالها وتيرة العمل على الآلية الأوروبية بأنها بطيئة، وأن إيران ستتخذ قرارات جديدة في حال تضررت من البقاء في الاتفاق النووي.

loading...

ترشيحاتنا

وزارة الشباب والرياضة تكشف موقف عضوية محمد صلاح بمركز شباب نجريج

نقيب الصيادلة يزور مستشفى إمبابة العام.. ويستمع لمشكلات الصيادلة

أحمد الفيشاوى يتحدى زوجته ندى كامل وأولادها فى التزحلق على الجليد

سمير فرج: لا يوجد مجند في القوات المسلحة يعمل بالمشروعات التنموية.. فيديو

فيديوجراف: أم تقيد طفلتها في السرير للجلوس مع صديقها.. فكانت الفاجعة

الشرطة الأمريكية: فرد أمن ضمن ضحايا إطلاق النار في شيكاغو

ذعر بالعراق بعد سقوط جسم غريب في الكوت.. فيديو

طلاب بمدرسة يهودية يحتجون على إسرائيل عن طريق الركوع

وزير الرياضة: مركز شباب نجريج لا يملك إسقاط عضوية محمد صلاح

شاهد.. لحظة الهجوم وإطلاق النار في ولاية شيكاغو

أستاذ طب نفسي: محمد صلاح يعالج الاكتئاب

ترانس جلوبال الكندية تعلن عن كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

فيديو

شاهد.. لحظة اعتداء سفاح السويس على الفتيات في الشارع
حلا شيحة ترد على منتقديها بسبب الحجاب
لهذا السبب.. سعد الصغير ينهار من البكاء على الهواء ..فيديو
سمير فرج: لا يوجد مجند في القوات المسلحة يعمل بالمشروعات التنموية.. فيديو
سعد الصغير ينهار من البكاء: نفسي أشوف أمي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟