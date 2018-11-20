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سعد الصغير يروي تفاصيل نزفه لـ4 أيام.. ويؤكد: دخلت المستشفى بالواسطة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:11 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال المطرب الشعبى سعد الصغير، إنه تعرض لمشكلات صحية كثيرة، موضحًا أنه ظل ينزف دما لمدة 4 أيام في ليبيا؛ بعد أن تناول شطة.

وأضاف سعد خلال لقائه ببرنامج «تخاريف» تقديم الإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على فضائية «MBC 1» أن الطبيب المعالج له طلب منه العودة للقاهرة، بعد أن فشل في التوصل لعلاج.

وأشار سعد إلى أن الطيار رفض صعودي الطائرة من كثرة النزيف، وفي لقطة غريبة قال سعد «وأنا قاعد فى المطار جاء شخص لا أعرفه، أعطاني حقنة في حضور الطبيب المعالج، وبعدها توقف النزيف وعدت إلى القاهرة».

وكشف عن أن هناك مستشفى رفض استقباله بعد العودة من ليبيا، ولكن بعد تدخل الدكتور أشرف زكى والمنتج أحمد السبكي تم علاجه.
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