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حلا شيحة: مكنتش متوقعة نجاح فيلم اللمبي.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:29 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
علقت الفنانة حلا شيحة على مشاركتها بفيلم "اللمبي"، قائلة: "لم أكن أتوقع هذا النجاح الكبير الذي حققه الفيلم"، لافتة إلى أنها تشعر بسعادة بالغة في كل مرة يتم إيقافها من قبل الجمهور بالشارع وإخبارها بمدى اتقانها لدورها ضمن أحداثه.

وفي سياق آخر، أوضحت، خلال حوارها مع الفنانة "إسعاد يونس" مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة "dmc"، أنها وعلى الرغم من خوفها من الوقوف أمام فنان بحجم نور الشريف وهي ما زالت في بدايتها؛ إلا أنها أدت "بروفة" مع المخرج مجدي أبو عميرة؛ فوافقوا عليها فورا بعد نجاحها في تأدية الدور.

وأكدت شيحة، أن مسلسل "كلمات" بطولة الفنان حسين فهمي والفنان الراحل جميل راتب، كان أول أعمالها الدرامية، حيث تم ترشيحها له بعد التحاقها بمعهد الفنون المسرحية.
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