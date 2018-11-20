أمل حجازي تطرح أنشودة جديدة بمناسبة المولد النبوي الشريف

طرحت الفنانة أمل حجازي أنشودة دينية عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، لمدح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، في ذكرى مولده الشريف التي توافق اليوم الثلاثاء.



الأنشودة الجديدة جاءت كلماتها على وزن أنشودة «طلع البدر علينا»، مع اختلاف الكلمات وتوزيع جديد، وهي من كلمات: مصطفى حسن، والحان: مصطفى شكري، وتوزيع موسيقي: حسام الصعبي.



وكانت الفنانة اللبنانية أعلنت اعتزالها نوعية الغناء التي كانت تقدمها وارتدت الحجاب، وفضّلت أن تبتعد عن الساحة الغنائية وتقدم أناشيد دينية.

