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بين الناس

مواطنون يشكون تراكم القمامة بشارع المقريزى بدمنهور .. صور

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:20 ص
صدى البلد
وسام مختار
أشتكى أهالى شارع المقريزى امام الاتحاد الإقليمي للجمعيات مركز دمنهور محافظة البحيرة ، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، من أنتشار القمامة .

وأضاف السكان أن الشارع يعانى من انتشار أكوام القمامة ما ينشر الروائح الكريهة والحشرات و الأمراض .

وطالب القراء، مسئولي الحى بسرعة التعامل مع المشكلة وإصلاح الوضع لإعادة الحى لمظهره الحضارى .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056 .
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