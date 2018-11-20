مواطنون يشكون تراكم القمامة بشارع المقريزى بدمنهور .. صور

أشتكى أهالى شارع المقريزى امام الاتحاد الإقليمي للجمعيات مركز دمنهور محافظة البحيرة ، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، من أنتشار القمامة .



وأضاف السكان أن الشارع يعانى من انتشار أكوام القمامة ما ينشر الروائح الكريهة والحشرات و الأمراض .



وطالب القراء، مسئولي الحى بسرعة التعامل مع المشكلة وإصلاح الوضع لإعادة الحى لمظهره الحضارى .



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056 .

