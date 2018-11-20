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أخبار العالم

العراق يشن غارات جوية على تنظيم داعش في سوريا

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
قال الجيش العراقي اليوم الثلاثاء إن العراق شن ضربات جوية على تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا اليوم.

وأضاف في بيان "نفذت طائرات إف-16 العراقية اليوم ضربات جوية داخل الأراضي السورية وفق معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، خلية الصقور الاستخباراتية".

وتابع: "أسفرت هذه العملية الناجحة عن دك مستودع للأسلحة يعود لما تسمى ولاية الفاروق بداخله 10 إرهابيين وصواريخ ومتفجرات تابعة لعصابات داعش في منطقة السوسة كما نفذت في الوقت ذاته ضربة موجعة أخرى في منطقة الباغور على هدف عبارة عن مقر لما يسمى فيلق الفاروق بداخله 30 إرهابيا وقاذفات وصواريخ وبنادق مختلفة".

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