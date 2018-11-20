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حوادث

سقوط مسلحين يسرقان المواطنين بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بأكتوبر

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:25 م
سقوط مسلحان يسرقان
سقوط مسلحان يسرقان المواطنين
ندى حمودة - أحمد مهدي
شهد طريق القاهرة – الفيوم مطاردة أمنية شرسة بين قوات الأمن وعصابة مسلحة انتهت بإلقاء القبض علي متهمين اثنين يستوليان علي متعلقات المواطنين بالإكراه.

تلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا بإلقاء القبض علي شخصين مسلحين عقب مطاردة علي طريق القاهرة الفيوم، وأشارت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أنه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ، والمعينة لتأمين طريق القاهرة/الفيوم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر باستيقاف سيارة ملاكى "مطموسة اللوحات" قيادة شخص وبرفقته آخر، بادر الأخير بإطلاق أعيرة من فرد خرطوش تجاه القوات، فقامت القوات بمبادلتهما إطلاق الأعيرة حتى تمكنت من السيطرة على الموقف وضبطهما.

وتبين أن المتهمين هما إيهاب . إ . ع 34 سنة قائد السيارة حاصل على دبلوم محكوم عليه بالحبس لمدة 8 شهور فى ثلاثة قضايا "تبديد"، وسبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات، آداب ويوسف . أ . ق 25 سنة عامل محكوم عليه بالحبس لمدة شهر فى قضية تبديد، وسبق اتهامه فى قضيتى "سلاح بدون ترخيص، سرقة وسائل نقل" وبحوزته السلاح النارى المستخدم "فرد خرطوش".

بتفتيش السيارة عثر بداخلها على جهاز لاب توب ، 3 هاتف محمول، إطار سيارة ملاكى، مفتاح سيارة "مبلغ بسرقتهم بقسم شرطة ثالث أكتوبر"، و 39 طلقة خرطوش مختلفة الأعيرة، بمواجهة المتهمين إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات قائدى السيارت بالإكراه، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وحيازتهما السلاح النارى والذخائر للدفاع عن نشاطهما الإجرامى وإطلاقهما أعيرة نارية تجاه القوات.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
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