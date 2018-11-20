بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح فندقا سياحيا بالغردقة

افتتح مساء اليوم الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر وصاحب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج والأنبا عمانؤئيل عياد مطران الأقصر فندقا سياحيا بالغردقة تابع لمطرانية الأقباط الكاثوليك من سوهاج والبحر الأحمر.



قال الأب أرميا عياد راعي كنيسة الكاثوليك بجهينة بسوهاج إن افتتاح الفندق يواكب احتفال مصر بالمولد النبوي الشريف والمناسبات السعيدة تجمع أبناء مصر جميعا وتم اختيار هذا اليوم لنعيش هذه الفرحة التي تجمعنا جميعًا.



جاء ذلك بحضور بيت العيلة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية وكوكبة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.