رئيس الفيفا يحذر قطر بشأن كأس العالم.. ويضع شرطا تعجيزيا

حذَّر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قطر، من أن عليها تنظيم أفضل نسخة لكأس العالم في عام 2022، خاصة أنها ستكون أول كأس عالم يتم تنظيمها بالشرق الأوسط.





وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال "إنفانتينو" في بيان مشترك مع منظمي البطولة "اللجنة العليا للمشاريع والإرث": "إن نسخة كأس العالم في روسيا 2018، كانت الأفضل على الإطلاق، ويجب أن تكون نسخة 2022 أفضل".





وكشف البيان عن أن قطر تنفق 6.5 مليار دولار أمريكي على بناء وتجديد 8 استادات للبطولة.





وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أن تستضيف قطر البطولة بين شهري نوفمبر وديسمبر 2022، وسط مخاوف من حرارة أجوائها.



