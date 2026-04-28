قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب يكشف واقعة هروب أب بابنه أثناء تنفيذ حكم رؤية ويطالب بتشديد الإجراءات
وزير التعليم يصطحب رئيس جامعة هيروشيما في زيارة لمدرسة الأورمان
رئيس حماية المستهلك: تنفيذ 1358 حملة أسفرت عن ضبط 3475 قضية متنوعة
الرئيس السيسي يهنئ تنزانيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاتحاد
أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026
مأزق بلا حسم.. إدارة ترامب تخشى الغرق في صراع مجمد مع إيران
موعد عيد الأضحى 2026 فلكيًا.. ووقفة عرفات في هذا اليوم
البورصة أجازة 3 أيام.. تعطيل التداول الخميس 7 مايو بمناسبة عيد العمال
هل يشعل مضيق هرمز أزمة جديدة في أسواق الطاقة العالمية؟
أول ناقلة غاز تعبر مضيق هرمز منذ الإغلاق.. كسر للحصار أم اختبار هش؟
الرئيس السيسي: توافق مع اليابان للتوصل إلى تسوية أزمة إيران لتجنبب دول المنطقة تبعات التصعيد
500 جنيه لكل طالب.. تفاصيل إدخال البورصة للمدارس بالتعاون مع جامعة هيروشيما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

أمين البحوث الإسلاميَّة يتفقَّد ختام اختبارات المستوى الأوَّل لبرنامج تدريب الوعَّاظ والواعظات على لغة الإشارة
أمين البحوث الإسلاميَّة يتفقَّد ختام اختبارات المستوى الأوَّل لبرنامج تدريب الوعَّاظ والواعظات على لغة الإشارة
إيمان طلعت

تفقَّد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، ظهر اليوم، ختام فعاليَّات اختبارات المستوى الأوَّل من البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد الدعاة والوعَّاظ والواعظات على استخدام لغة الإشارة، الذي ينفِّذه المجمع بالتعاون مع المنظَّمة العالميَّة لخريجي الأزهر، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسَّسة (أركان للتنمية المستدامة).

وأكَّد الدكتور محمد الجندي أنَّ هذه البرامج النوعيَّة تمثِّل خطوة مهمَّة في مسار تطوير الخطاب الدعوي، من خلال تزويد الدعاة بمهارات عمليَّة تمكِّنهم من التواصل الفعَّال مع مختلِف فئات المجتمع، وفي مقدِّمتهم الصُّم وضعاف السَّمع، بما يحقِّق شمول الرسالة ووصولها إلى الجميع.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ الاختبارات استهدفت قياس مدى تمكُّن المتدرِّبين من الجوانب التطبيقيَّة للبرنامج، وقدرتهم على توظيف لغة الإشارة في المواقف الدعويَّة المختلفة؛ بما يعكس حجم الاستفادة من التدريب، ويؤهِّلهم للانخراط المباشر في خدمة هذه الفئة.

وشدَّد فضيلته على أنَّ الأزهر الشريف ماضٍ في تنفيذ رؤيته الرامية إلى إعداد كوادر دعويَّة مؤهَّلة تمتلك أدوات العصر، وقادرة على أداء رسالتها بكفاءة ووعي، مشيرًا إلى أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسُّع في مثل هذه البرامج؛ دعمًا لقيم الاندماج المجتمعي، وترسيخًا لمبادئ الرَّحمة والتيسير التي تقوم عليها الدَّعوة الإسلاميَّة.

ومِنَ المقرَّر إعلان نتائج الاختبارات خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لتخريج الدفعة الأولى من الدعاة والوعَّاظ والواعظات المؤهَّلين في لغة الإشارة، على أن يبدأ المستوى الثاني من البرنامج عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، في خطوةٍ تعكس استمراريَّة التطوير وتعزيز كفاءة الأداء الدعوي.

أمين البحوث الإسلاميَّة برنامج تدريب الوعَّاظ والواعظات على لغة الإشارة لغة الإشارة

ترشيحاتنا

بالصور

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

