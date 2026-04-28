فن وثقافة

ستيفن كويل يعود للسينما بالصندوق الأسود لرحلة رقم 298

black box: what happened to flight 298
أحمد إبراهيم

يعود المخرج ستيفن كويل للإخراج مرة أخري بعد غياب 9 سنوات من خلال فيلمه الجديد black box: what happened to flight 298، والذي سيعرض 25 يونيو القادم بدور العرض المصرية.

وكان آخر أعماله فيلم American Renegades والذي عرض عام 2017، وكويل معروف بإخراجه في فيلمي Into the Storm  وFinal Destination 5، الفيلم الجديد الذي يقدمه كويل مستوحى من الفيلم القصير The Vessel، ويندرج ضمن إطار الإثارة والرعب الخارق.

 ويتناول الفيلم أحداثًا خارقة للطبيعة تدور حول الرحلة رقم 298 التابعة لشركة “Vero Airlines”، والمتجهة من نيو أورلينز إلى سياتل، حيث تتحول إلى بؤرة لغز مرعب من الأحداث الخارقة للطبيعة، حيث يواجه الركاب ظواهر غامضة تهدد حياتهم وتكشف أسرارًا غير متوقعة، وهي أحداث خيالية بالكامل، ولا تستند إلى أي حادث طيران حقيقي في الواقع. 

وقال كويل "أردت أن أقدم تجربة مختلفة داخل مساحة مغلقة مثل الطائرة، حيث يتحول الشعور بالأمان إلى مصدر رعب حقيقي. الفيلم لا يعتمد فقط على الأحداث الخارقة، بل على التوتر النفسي وتصاعد الغموض بين الشخصيات. رحلة 298 ليست مجرد حادثة، بل لغز يتكشف تدريجيًا، وكل راكب يحمل جزءًا من الحقيقة"، وأضاف "ما جذبني للمشروع هو فكرته القائمة على المجهول—ما الذي يمكن أن يحدث عندما تكون عالقًا في السماء دون تفسير منطقي؟ حاولنا أن نجعل المشاهد يشعر وكأنه على متن الرحلة نفسها، يعيش كل لحظة قلق وخوف مع الشخصيات"، وأكد أن الفيلم يمزج بين الإثارة والتشويق والرعب النفسي، مع الحفاظ على طابع إنساني يركز على ردود أفعال الشخصيات في مواجهة ما لا يمكن تفسيره.

الفيلم يستند إلى سيناريو أصلي من تأليف ستيفن سوسكو، وهو كاتب متخصص في أفلام الرعب، من أبرز أعماله The Grudge، The Grudge 2، Texas Chainsaw 3D وHell Fest،وتم تصويره بالكامل في بلغاريا، ويشارك في بطولته كل من هولي وايت، و توم بريتني، ودين وايت أوهارا، وداني ماك، وكاجا تشان، وآسا علي، وبوديسيا ريكيتس، وسيل سبيلمان، ومولي بيل رايت، وجورجينا ليونيداس. 

المخرج ستيفن كويل ستيفن كويل الرحلة رقم 298 ستيفن سوسكو هولي وايت توم بريتني

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

