درجات الحرارة المتوقعة اليوم بجميع أنحاء الجمهورية.. فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا.



وعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة وجميع المحافظات:



الصغرى العظمى

القاهرة 15 26

الإسكندرية 13 26

بلطيم 14 25

مطروح 12 26

السلوم 13 25

سيوة 08 27

بورسعيد 17 24

دمياط 16 23

الزقازيق 15 25

الإسماعلية 15 26

السويس 14 25

العريش 12 24

نويبع 21 26

طابا 19 24

كاترين 08 22

الطور 15 27

شرم الشيخ 20 28

الغردقة 18 29

مرسى علم 18 28

الفيوم 13 26

بنى سويف 13 26

المنيا 10 27

أسيوط 11 27

سوهاج 11 28

قنا 12 29

الأقصر 12 29

أسوان 13 30

أبوسمبل 14 29

الوادى الجديد 10 29

شلاتين 20 28

ابو رماد 17 27

راس حدربة 17 27

حلايب 18 26

