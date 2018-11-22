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فيديوجراف: جزيرة الموت.. سكانها انقطعوا عن العالم منذ عشرات السنين

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:01 ص
صدى البلد
إمام رمضان
بعض الأحيان، تصادف شخصًا يريد أن يعيش منعزلًا عن الأشخاص لمدة يوم أو اثنين أو أكثر، ولكن هل فكرت لحظة أن مجموعة من الناس يعيشون على سطح جزيرة ويريدون أن يعيشوا في انعزال تام عن الناس، ويرفضون الإغراب، ويكون ردهم على أي محاولة لاستكشاف جزيرتهم هو الرمي بالرماح أو السهام القاتلة. 

إنهم سكان جزيرة نورث سينتينيل، في الهند، والتى أُطلق عليها جزيرة الموت، والذين أقبلوا على قتل سائح أمريكي، كان بمثابة المُغامر الذى أراد استكشاف الجزيرة، لكنه لقى حتفه بسهم من سهام رجالها، وهذه ليست المرة الأولى فهذا ما يحدث مع الجميع، فالسلطات الهندية حذرت الجميع من الذهاب أو الاقتراب من الجزيرة الخطيرة.

وفي عام 2004 حاولت طائرة إغاثة هندية إنقاذ المواطنين من سكان الجزيرة إذا ما نجي منهم أحد من تسونامي الذى ضرب المحيط الهادئ، وتوصيل المواد الغذائية لهم، لكن حتى هذه المحاولة باءت بالفشل، حيث بادرهم سكان الجزيرة برمي الرماح القوية تجاه الطائرة.
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فيديوجراف: جزيرة الموت.. سكانها انقطعوا عن العالم منذ عشرات السنين
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