فيديوجراف: جزيرة الموت.. سكانها انقطعوا عن العالم منذ عشرات السنين

بعض الأحيان، تصادف شخصًا يريد أن يعيش منعزلًا عن الأشخاص لمدة يوم أو اثنين أو أكثر، ولكن هل فكرت لحظة أن مجموعة من الناس يعيشون على سطح جزيرة ويريدون أن يعيشوا في انعزال تام عن الناس، ويرفضون الإغراب، ويكون ردهم على أي محاولة لاستكشاف جزيرتهم هو الرمي بالرماح أو السهام القاتلة.





إنهم سكان جزيرة نورث سينتينيل، في الهند، والتى أُطلق عليها جزيرة الموت، والذين أقبلوا على قتل سائح أمريكي، كان بمثابة المُغامر الذى أراد استكشاف الجزيرة، لكنه لقى حتفه بسهم من سهام رجالها، وهذه ليست المرة الأولى فهذا ما يحدث مع الجميع، فالسلطات الهندية حذرت الجميع من الذهاب أو الاقتراب من الجزيرة الخطيرة.



