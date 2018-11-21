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رياضة

شرط مصيلحي للإفراج عن مستحقات لاعبي الاتحاد السكندري

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:20 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
يسري غازي
رفض محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، الإفراج عن مستحقات لاعبي سيد البلد رغم تحقيق الفوز على فريق إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في الدوري الممتاز.

واشترط رئيس النادي السكندري في تصريحات له اليوم من أجل صرف مستحقات اللاعبين تحقيق الفوز على فريق طلائع الجيش المقرر، إقامتها يوم الأحد القادم فى المسابقة المحلية.

وأشار "مصيلحي" إلى أنه تمسك بتجديد الثقة للمدير الفنى حلمى طولان رافضا نغمة تغيير المدربين مع أي تعثر للفريق في البطولة المحلية مشددا على أنه سيكون داعما وخلف زعيم الثغر لحين عودته مجددا للتألق فى الدورى المحلي.
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