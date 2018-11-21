شرط مصيلحي للإفراج عن مستحقات لاعبي الاتحاد السكندري

رفض محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، الإفراج عن مستحقات لاعبي سيد البلد رغم تحقيق الفوز على فريق إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في الدوري الممتاز.





واشترط رئيس النادي السكندري في تصريحات له اليوم من أجل صرف مستحقات اللاعبين تحقيق الفوز على فريق طلائع الجيش المقرر، إقامتها يوم الأحد القادم فى المسابقة المحلية.



