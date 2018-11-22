ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

احذري الزيوت المهدرجة.. تصيب بهذه الأمراض

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:39 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
حذرت الدكتورة وفاء سعيد أخصائي تغذية الرياضيين من الزيوت المهدرجة لما لها من خطورة على صحة الإنسان.

وأوضحت وفاء أن الدهون المهدرجة توجد في الزيوت النباتية مثل زيت النخيل، حيث تسخن لدرجة حرارة عالية تتجاوز ٤٠٠ درجة مئوية ويضاف لها عناصر مثل النيكل، لتتم عملية الهدرجة وتحويلها من الحالة السائلة إلي الحالة شبه الصلبة، ويضاف إليها منكهات مثل رائحة السمن والزبدة الطبيعية فتصبح بمذاق وهيئة شبيهين للسمنة الطبيعية.

وتابعت السعيد: "تكمن خطورة الزيوت النباتية عندما تفسد بتعرضها للحرارة والضوء، الأمر الذي يقلل من وقت صلاحيتها فتلجأ الشركات للهدرجة لإطالة فترة صلاحيتها، فيمكن إضافتها إلى الحلويات مثل الويفر والبسكوبت والكيك، دون أن تفسد فتصل فترة صلاحيتها لأكثر من عام".

وأشارت أخصائية تغذية الرياضيين إلى أن الزيوت المهدرجة تسوق على أنها رخيصة الثمن لأنها رخيصة في المحتوى الغذائي، حيث تدمر الحرارة معظم مضادات الأكسدة وفيتامين A and E، كما أن الجسم لا يستطيع استخدامها لمعظم العمليات الحيوية بالجسم مثل تصنيع الهرمونات والإنزيمات وتكوين الخلايا، و لكنها تخزن كدهون في الجسم كما أنها من إحدى مسببات الأمراض الخطيرة مثل السرطان وتصلب الشرايين.

كما يتم التسويق على أنها خالية من الكولسترول فهي مثل أي زيت نباتي طبيعي يكون خاليا من الكوليسترول، ولذلك يوصي باستعمال الدهون الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت بذر الكتان (الزيت الحار) وزبدة جوز الهند، واستعمال الزبدة الطبيعية بكميات قليلة جدًا للطبخ.

ونوهت لما جاء به فى دراسة أمريكية حديثة، والتي قامت بها جامعة هارفارد بالولايات المتحدة عام 1993، حيث أثبتت أثر الزيوت المهدرجة على صحة الإنسان وتؤدي الى ازدياد أمراض القلب عند مستهلكي الدهون المهدرجة، وأجمعت دراسات أخرى قامت بها الهيئات ومراكز البحوث العلمية المعنية بصحة الإنسان في أوربا وأمريكا على أن المضار الأساسية للأحماض الدهنية المتحولة تتمثل في زيادة الكوليستيرول غير الحميد وخفض نسبة الكولسترول الحميد، والإصابة بمرض تصلب الشرايين وظهور ترسبات الكولسترول في الشرايين ما يؤدي إلى انسدادها وبالتالي الإصابة بأمراض شرايين القلب والسكتة الدماغية.

وتؤجد إشارات الى علاقة تلك الأحماض الدهنية بأمراض السرطان والسكري واختلال وظائف الكبد، وتجرى الآن دراسات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا عن علاقة الأحماض الدهنية بالعقم.
loading...

ترشيحاتنا

إضراب عام غير مسبوق في تونس احتجاجا على تجميد زيادة المرتبات

فساتين زفاف خيالية من فالدرين ساهيتي ..صور

احذرى 6 أسباب تؤدى إلى ارتفاع الكوليسترول فى الدم

الاتحاد الجزائرى يصدم حكم لقاء الأهلى والترجى المتهم بالرشوة

المالية: الموازنة الجديدة تستهدف معدل نمو 6.5% وخفض التضخم إلى 10.9%

الأهلي في مهمة مصيرية أمام الوصل الإماراتي بكأس زايد.. اليوم

هل يجب على الزوج نفقة علاج زوجته

درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

سيارة تدهس تلاميذ مدرسة ابتدائية في الصين

الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وسيول بشمال سيناء.. فيديو

هل اقتربت نهاية وجود إيران وتركيا في سوريا؟.. الولايات المتحدة تطالب بإخراج الجميع باستثناء روسيا.. وموسكو تلعب دور العميل المزدوج.. هل فاجأت واشنطن أردوغان؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة للصرف: أعمال تطهير شنايش الأمطار مستمرة.. صور

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. مي عمر وأحلام الأبرز ..صور

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات أيتن عامر

فساتين زفاف خيالية من فالدرين ساهيتي ..صور

شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق

فيديو

في ندوته بـ صدى البلد.. الإعلامي محمد موسى يكشف كيف وصلت الإرهابية للحكم عام 2012؟.. ويؤكد: لولا الجيش مكنش هيبقى فيه مصر.. ويوجه رسالة لـ جو شو.. فيديو وصور
عفت جوهر: التعليم الفندقي سيواكب النظام العالمي في 2019.. فيديو
التربية والتعليم تكشف تفاصيل مسابقة شيف المستقبل لطلاب الفنادق .. فيديو
فتح باب التظلمات لتصحيح بيانات بطاقات التموين يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو
تعرف على الطرق المزدحمة بالقاهرة والجيزة وبدائلها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟