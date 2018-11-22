جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية في مدينة منيا القمح.. صور

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة مفاجئة بمنطقة المنشية بمدينة منيا القمح؛ للوقوف على الحالة العامة لنظافة الشوارع ومستوى الخدمات المؤداة للمواطنين، والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة؛ لتوجيه الجهات المعنية بتقديم أفضل الخدمات لهم في قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنظافة والصحة والتعليم".



وتفقد المحافظ منطقة الفدان بمدينة منيا القمح ووجه رئيسها برفع أكوام القمامة بالمنطقة أولا بأول ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة؛ للحد من انتشار الروائح الكريهة، وللحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.



كما شهدت زيارة المحافظ الشرقية لمركز ومدينة منيا القمح متابعة سير عمل المخابز للتأكد من مراعاتها لجميع الاشتراطات الصحية والتموينية وتقديم خبز جيد للمواطنين مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين وغير الملتزمين.



والتقى المحافظ بعدد من المواطنين حيث استمع لشكواهم، وأكد أن ملفات الصحة والنظافة والتعليم على قائمة أجندة العمل اليومي للمسئول؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات لهم وبناء مجتمع سليم قادر على العمل والتنمية.