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رياضة

بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة ظهر غد

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:15 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي دبي في الثانية عشرة ظهر غد الجمعة «العاشرة بتوقيت القاهرة» متجهة للقاهرة.

وتغادر البعثة فندق الإقامة في التاسعة صباحا ومن المقرر وصولها القاهرة في الثانية ظهرا.

ويلتقي الأهلي مع فريق الوصل الإماراتي في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة «السابعة والنصف بتوقيت الإمارات» في إياب دور الـ 16لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
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