نقيب الصيادلة: تشييع جثمان الشهيد أحمد طه.. مساء الغد

أكد الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، أن جثمان الشهيد الدكتور أحمد طه، سوف يصل القاهرة فى الساعة 6.20 مساء غد الجمعة، بالمطار القديم على طائرة الخطوط الجوية السعودية.



وأضاف انه سيتم التوجه إلى مسجد أبو المكارم أسفل كوبري الفردوس تقاطع أحمد سعيد مع صلاح سالم لأداء صلاة العشاء ثم بعد ذلك الصلاة علي جثمان الشهيد، ودفنه بمقابر الغفير.



أوضح أنه سيتم إقامة عزاء الشهيد الدكتور أحمد طه يوم الأحد المقبل، عقب صلاة المغرب، بمسجد عمر مكرم واستقبال جموع الصيادلة.



وكان نقيب عام الصيادلة، اجتمع مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وتمت مناقشة كافة الشئون المتعلقة بحقوق الشهيد الدكتور أحمد طه، وعقد بروتوكول تعاون مع الوزارة لحصر أسماء وعناوين الصيادلة العاملين بالخارج للتواصل معهم، بالإضافة إلى التوعية بالأدوية الممنوعة داخل الدول او ممنوع اصطحابها خارج جمهورية مصر العربية.



وأصدر تعليمات لجميع النقابات الفرعية لترقب ميعاد وصول الجثمان الشهيد الدكتور أحمد طه، وتم تجهيز اتوبيسات لنقل الجثمان وتشييع جنازة الفقيد، وتقديم واجب العزاء لأسرته تأكيدًا علي تضامن جموع الصيادلة.