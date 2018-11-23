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رياضة

خالد بيومي مهاجما مجلس الأهلي: اللي بنشوفه أول مرة يحدث في تاريخ القلعة الحمراء

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:07 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال خالد بيومي، المحلل الفني، إن ما يشهده النادي الأهلي في الوقت الحالي يحدث لأول مرة طوال تاريخ القلعة الحمراء، وأنه واجهة كبيرة بين مختلف الأندية.

وتابع بيومي، خلال مكالمة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن النادي الأهلي أصبح عاجزا عن إيجاد كوادر إدارية جديدة ناجحة، موضحا أن مدير النشاط الرياضي، هو الرجل الأول بالنسبة للنشاط الرياضي داخل المنظومة والمؤسسة، والمدير التنفيذي هو المنوط بمخاطبة اتحاد الكرة.

وطالب خالد بيومي، بضرورة التغيير بوصفه يصب في صالح النادي الأهلي، في الإدارات المختلفة، لأن مجلس إدارة النادي الأهلي مطالب بتعيين أجهزة جديدة وليس فنية.

وقال خالد بيومي، إنه لابد أن يعي النادي الأهلي جيدا أنه مقبل على منافسات دوري أبطال إفريقيا الشهر المقبل والمنافسة على لقب الدوري بين عدد من الأندية ولذلك لازما عليه استقطاب بعض الأسماء الكبيرة التي تستطيع أن تتعامل مع اسم وكيان وتاريخ وقميص وجماهير النادي الأهلي.

وأضاف خالد بيومي، أن الأهلي تاريخ لا يخشى شيء واستخدام بالونات الاختبار للجماهير من جانب مجلس الإدارة أمر غير مقبول، كاشفا أن الأيدي المرتعشة تدير النادي الأهلي حاليا.
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