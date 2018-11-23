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رياضة

إقبال ضعيف من أعضاء الأهلى على الجمعية العمومية العادية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:52 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
شهدت الجمعية العمومية العادية لمناقشة الميزانية والتصديق على التقرير الختامي للأهلى إقبالا ضعيفا جدا من أعضاء الجمعية العمومية بسبب سوء الأحوال الجوية .

ويبدأ الاجتماع الأول للجمعية العمومية للنادى الأهلى، اليوم، بالتوقيع في الكشوف من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساء، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، على أن يكون الاجتماع الثاني غدًا السبت بشرط حضور 10% أو 5 آلاف عضو.

وتعقد الجمعية العمومية للأهلي لأول مرة تحت مظلة لائحة النظام الأساسي التي تم إقرارها مؤخرًا ونشرت بالجريدة الرسمية في العدد رقم 327 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر الماضي.
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