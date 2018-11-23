ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

معسكر تدريبي لمنتخب 2001 لمدة 10 أيام استعدادا لتصفيات إفريقيا

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:21 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
يسرى غازى
يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين معسكرا تدريبيا لمدة 10 أيام بدءا من 22 ديسمبر المقبل استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب 2020 والمؤهلة لكأس العالم للشباب 2021.

ويسعى ربيع ياسين وجهازه المعاون الى الاستقرار على القوام الأساسي لمنتخب ناشئي الفراعنة واختيار العناصر الجديرة بارتداء قميص المنتخب فى التصفيات الإفريقية القادمة.

يذكر أن ربيع ياسين والجهاز المعاون يحرص على متابعة مباريات الناشئين فى دورى الجمهورية والقطاعات وإجراء جولات مكوكية فى شتى المحافظات فى رحلة البحث عن لاعبين صغار السن يتمتعون بالندية والقوة والسرعة.
loading...

ترشيحاتنا

تصدع برج سكني 13 طابقا بمنطقة فيصل وإخلاء العقارات المجاورة.. صور

مجدي عبد الغني: لا نملك النصيحة لمحمود الخطيب

شاهد.. لحظة وصول مدرب الأهلي المقال إلى القاهرة

بريطانية تعتنق الإسلام للزواج من أفريقي يصغرها بـ 20 عاما

بعد زيارة السيسي.. مصادر تعلن عن موعد عبور أول سيارة أنفاق قناة السويس

شاهد.. أم مرعوبة تلقي بطفلتها من الطابق الثالث

ابنتا ترامب تثيران سخرية الصحفيين .. صور

العاصمة الإدارية الجديدة الحلم يتحول لحقيقة فى عامين.. فيديو

الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية.. وتدعو السائقين توخي الحذر على الطرق

رسميا.. تركيا تتهم جولن باغتيال السفير الروسي في أنقرة

خزينة الدولة تنتعش بعد تراجع أسعار البترول

قطع المياه عن زهراء المعادي 12 ساعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطأ فادح أفسد إطلالة عبير صبري فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

أهالى السادات للمسئولين: مفيش مواصلات ولا تعليم ولو حد تعب بيموت.. صور

وزيرة البيئة تقود ماراثون دراجات بشرم الشيخ.. صور

إقبال متوسط من المواطنين على مولات مصر في الـ بلاك فرايداي.. فيديو وصور

خلو شوارع وسط البلد من المواطنين بسبب الأمطار.. صور

فيديو

محمود الشحات: تلاوتي لـ آل عمران أدخلت أجانب في الإسلام.. فيديو
الأوقاف: تسليم 135 منزلا بعد إعادة البناء في قرية الروضة.. فيديو
وصلة مزاح بين محمد صلاح ولوفرين خلال تدريبات ليفربول.. فيديو
لحظة تفجير مدخنة عملاقة بـ 278 عبوة ناسفة.. فيديو
بهاء أبو شقة: المفصولون من الحزب اعتدوا على قيادات الوفد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟