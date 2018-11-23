معسكر تدريبي لمنتخب 2001 لمدة 10 أيام استعدادا لتصفيات إفريقيا

يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين معسكرا تدريبيا لمدة 10 أيام بدءا من 22 ديسمبر المقبل استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب 2020 والمؤهلة لكأس العالم للشباب 2021.



ويسعى ربيع ياسين وجهازه المعاون الى الاستقرار على القوام الأساسي لمنتخب ناشئي الفراعنة واختيار العناصر الجديرة بارتداء قميص المنتخب فى التصفيات الإفريقية القادمة.



يذكر أن ربيع ياسين والجهاز المعاون يحرص على متابعة مباريات الناشئين فى دورى الجمهورية والقطاعات وإجراء جولات مكوكية فى شتى المحافظات فى رحلة البحث عن لاعبين صغار السن يتمتعون بالندية والقوة والسرعة.