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حوادث

مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد خدمات المسجد الأحمدى بطنطا.. صور

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:01 م
مساعد وزير الداخلية
مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد خدمات المسجد الأحمدى
احمد علي
أجرى اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يرافقه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، خدمات تأمين مسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى للوقوف على خطة تأمين المسجد.

شدد خلال جولته على تكثيف إجراءات تأمين المسجد والأضرحة، رافقهما اللواء أشرف درويش مساعد مدير الأمن، واللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية.

شدد مدير أمن الغربية على تكثيف الإجراءات الأمنية للتصدى لأى أعمال إرهابية أو إجرامية، فى محيط المساجد والكنائس والمؤسسات والمصالح الحكومية الحيوية والمراكز الشرطية، وتسيير دوريات متواصلة فى الشوارع، وتكثيف الأكمنة على الطرق الرئيسية والفرعية.

كما وجه بمتابعة تشغيل البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة على مداخل ومخارج المسجد على مدار 24 ساعة.
مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد خدمات المسجد الأحمدى بطنطا.. صور
مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد خدمات المسجد الأحمدى بطنطا.. صور
مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد خدمات المسجد الأحمدى بطنطا.. صور
مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد خدمات المسجد الأحمدى بطنطا.. صور
مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد خدمات المسجد الأحمدى بطنطا.. صور
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