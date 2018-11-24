زكريا ناصف: أزمة الأهلي تحتاج إلى مشرط جراح.. فيديو

قال الكابتن زكريا ناصف، إن أزمة النادي الأهلي الراهنة تحتاج إلى مشرط طبيب جراح وليس مسكنات مؤقتة.



وأضاف ناصف، خلال برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أسهل قرار لأي نادي هو إقالة المدير الفني وهو ما قام بتنفيذه مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.



وكشف الكابتن زكريا ناصف، أن سيد عبد الحفيظ المكلف بوضع إستراتيجية قطاع كرة القدم في الأهلي وتعيين مديري الإدارات، يتواجد في ألمانيا ويعمل على اتخاذ عدة قرارات مع محمود الخطيب.



واشار ناصف، إلى أن سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب، يسعون إلى اتخاذ قرارات في ثلاثة أمور مهمة الأولى الخاصة بالمناصب، والجهاز الفني، واللاعبين المقرر ضمهم لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.