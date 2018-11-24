العدل: إلغاء إنشاء فرع توثيق وتأجيل السجل العيني للأقسام المساحية بقنا

قرّر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إ لغاء القرار الوزاري رقم 2651 لسنة 2016، فيما تضمنه من إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومقره بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الكائن 1 شارع نادي الصيد دائرة قسم شرطة الدقي.





كما قرر وزير العدل تأجيل سريان نظام السجل العيني علي الأقسام المساحية بمحافظة قنا الصادر بها قرار وزير رقم 3071 لسنة 2006 من 1 نوفمبر من العام الحالي إلي أول نوفمبر العام القادم، علي أن تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني بالأقسام المساحية بالمحافظة لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدوره.