لحظة الكشف عن مومياء بمقبرة أثرية جديدة في الأقصر بحضور العناني.. صور

بعد الإعلان عن الكشف عن مقبرة أثرية جديدة بمنطقة العساسفي توجه د. العناني إلي المقبرة المجاورة لتلك الكشف والتي تحمل رقم TT33 والتي يعمل بها بعثة أثرية فرنسية التابعة لجامعة ستراسبرج الفرنسية لحضور أعمال فتح لأول مرة تابوت ملون مصنوع من الخشب والذي تم الكشف عنه في الفناء الخارجي للمقبرة.



وأسفرت أعمال الفتح الكشف عن مومياء ملفوفة بالكتان وفي حالة جيدة من الحفظ، وستبدأ البعثة بإجراء الدراسات الأثرية والعلمية للتوصل صاحب المومياء ومعرفة الحقبة التاريخية التي يعود اليها.



وقامت إحدى الشركات الاستثمارية برعاية هذا الحفل وذلك في إطار عرض الرعاية الذي تقدمه الشركة لعدد من الاحتفالات الأثرية وفقا للائحة الرعاية التجارية الحديثة الثي أصدرتها وزارة الآثار، وأكد السيد المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار أن قيام الشركة بهذه الرعاية ينبع من اهتمام وحرص الشركة بتطوير قطاع الآثار وإظهار ثراء مصر الحضاري العظيم وجذب اهتمام العالم إلى حضارة وآثار مصر لتكون محط أنظار العالم كما تستحق.