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أخبار العالم

السعودية تحذر رعاياها في فرنسا بتجنب الذهاب إلى الشانزليزيه

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:47 م
علم السعودية
علم السعودية
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن السفارة السعودية في فرنسا دعت المواطنين السعوديين في العاصمة الفرنسية باريس من مقيمين وزائرين، إلى تجنب الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه والمناطق المحيطة بها في الفترة الحالية نظرًا لتطور الأوضاع في تلك المنطقة.

ودعت السفارة الموطنين السعوديين في باريس للتواصل معها في الحالات الطارئة على أرقام هاتف خصصتها لتلقي إخطارات مواطنيها في فرنسا.

من جهة أخرى، قال مصدر بالشرطة في باريس إنه تم حشد نحو 3 آلاف من رجال الأمن وهم في حالة تأهب، للسيطرة على الاحتجاجات في العاصمة والبلدات المجاورة التي تشهد مظاهرات ضد ارتفاع أسعار الوقود وخطة الحكومة الفرنسية، وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.
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