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انتعاشة بالموسم السياحي الجديد في الأقصر وارتفاع عدد رحلات الشارتر

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:38 م
انتعاشة بالموسم السياحى
انتعاشة بالموسم السياحى الجديد فى الاقصر
شمس يونس
قال رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية محمد عثمان، إن هناك انتعاشة فى رحلات الشارتر وارتفاعها وفتح أسواق رحلات جديدة، حيث يستقبل مطار الأقصر الدولى فى الفترة القادمة رحلات شارتر الدنمارك الأقصر.

وأضاف أن الأقصر أيضا أصبحت تستقبل 6 رحلات بدلا من 4 رحلات شارتر إسباني ورحلة واحدة شارتر فرنسي، وسوف ترتفع إلى رحلتين بدايةً من شهر ديسمبر المقبل أيضا وهناك حوالى من 5 : 8 رحلات شارتر ألماني كل أسبوع.

وأوضح عثمان أن هذه الرحلات ساهمت في تحقيق انتعاشة سياحية بمدينتي الأقصر وأسوان، مشيرًا إلى أن الموسم الجديد شهد تدفقات سياحية كبيرة، وهو يعتبر أفضل موسم سياحي تشهده الأقصر منذ ٧ سنوات.
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