قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد ومكان جنازة المطرب الراحل إسماعيل الليثي
ناخب أمام مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ببولاق الدكرور: تصويت المواطنين مهم لبلدنا العظيمة
نتنياهو يطالب بتشكيل لجنة تحقيق متوازنة في أحداث 7 أكتوبر.. ويلوّح بـ قوة السلام
غضب سوري أمام البيت الأبيض.. حشود رافضة لـ زيارة الشرع ومقابلته لترامب
موعد ومكان جنازة إسماعيل الليثي.. تفاصيل
بعد وفاة اسماعيل الليثي.. العين فيها سُم قاتل.. لو رأيت هذا الحاسد اقرأ المعوذات فوراً
أبو قلب طيب.. أيتن عامر تنعى إسماعيل الليثي
الجيزة تتصدر المشهد.. مراسلة صدى البلد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من انتخابات النواب| فيديو
تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة إسماعيل الليثي متأثرًا بإصابته في حادث المنيا
إلكترونيًا.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025
وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
ذا أثلتيك: أوريلي أحبط محمد صلاح في قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال كثيف من السيدات بلجنة مدرسة الجيزة القومية

مدرسة الجيزة القومية
مدرسة الجيزة القومية
كريم ناصر   -  
مريم عزت   -  
رنا أشرف   -  
مروج حسني

شهدت لجنة مدرسة الجيزة القومية اليوم إقبالا كثيفا من السيدات فى الساعات الأخيرة من اليوم الأول، حيث حرصن على المشاركة في العملية الانتخابية وسط أجواء من الحماس والانضباط. 

وتصدرت السيدات المشهد أمام اللجنة، في مشهد يعكس وعي المرأة المصرية وحرصها الدائم على أداء واجبها الوطني.

وتنوعت أعمار الناخبات ما بين السيدات كبار السن والفتيات الشابات، اللاتي توافدن على اللجنة حاملات أعلام مصر، وسط تواجد أمني وتنظيم مميز من قبل القائمين على العملية الانتخابية.
 

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، إذ انطلقت الأولى اليوم   الاثنين  الموافق 10 نوفمبر ، بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من نفس الشهر.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد».

وتضم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 «القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».
 

مدرسة الجيزة القومية انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

ترشيحاتنا

الدوري الإنجليزي

رابطة الدوري الإنجليزي تعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة 11

منتبخ الطائرة

منتخب الطائرة يرفع درجة الاستعداد لبطولة التحدي بالأردن

إسماعيل الليثي

راح لـ ضاضا.. أول تعليق من شيماء إسماعيل بعد وفاة زوجها

بالصور

تسريب صور سيارة بنتلي السيدان الجديدة.. كسرت كل القواعد

بنتلي
بنتلي
بنتلي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد