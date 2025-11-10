انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال كثيف من السيدات بلجنة مدرسة الجيزة القومية

شهدت لجنة مدرسة الجيزة القومية اليوم إقبالا كثيفا من السيدات فى الساعات الأخيرة من اليوم الأول، حيث حرصن على المشاركة في العملية الانتخابية وسط أجواء من الحماس والانضباط.

وتصدرت السيدات المشهد أمام اللجنة، في مشهد يعكس وعي المرأة المصرية وحرصها الدائم على أداء واجبها الوطني.

وتنوعت أعمار الناخبات ما بين السيدات كبار السن والفتيات الشابات، اللاتي توافدن على اللجنة حاملات أعلام مصر، وسط تواجد أمني وتنظيم مميز من قبل القائمين على العملية الانتخابية.



وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، إذ انطلقت الأولى اليوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر ، بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من نفس الشهر.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد».

وتضم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 «القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».

