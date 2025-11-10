قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناخب أمام مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ببولاق الدكرور: تصويت المواطنين مهم لبلدنا العظيمة
نتنياهو يطالب بتشكيل لجنة تحقيق متوازنة في أحداث 7 أكتوبر.. ويلوّح بـ قوة السلام
غضب سوري أمام البيت الأبيض.. حشود رافضة لـ زيارة الشرع ومقابلته لترامب
موعد ومكان جنازة إسماعيل الليثي.. تفاصيل
بعد وفاة اسماعيل الليثي.. العين فيها سُم قاتل.. لو رأيت هذا الحاسد اقرأ المعوذات فوراً
أبو قلب طيب.. أيتن عامر تنعى إسماعيل الليثي
الجيزة تتصدر المشهد.. مراسلة صدى البلد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من انتخابات النواب| فيديو
تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة إسماعيل الليثي متأثرًا بإصابته في حادث المنيا
إلكترونيًا.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025
وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
ذا أثلتيك: أوريلي أحبط محمد صلاح في قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول
انهيار زوجة إسماعيل الليثي أمام المستشفى بعد رحيله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض: نسعى لبناء كوادر حكومية قادرة على تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الثاني من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، التى تنظمها وزارة التنمية المحلية حالياً لعدد من العاملين بمجلس الوزراء والوزارات والمحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث يعقد البرنامج التدريبي الثاني خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 ، تحت عنوان "آليات الحوكمة وأفضل الممارسات في إعداد اللوائح المالية والإدارية" .

والتقت وزيرة التنمية المحلية مع المتدربين خلال فعاليات البرنامج وذلك بحضور الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمى والمشرف على مركز سقارة للتدريب ومشاركة عدد من قيادات الوزارة ومركز التنمية المحلية للتدريب.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية البرامج الثلاثة التي تتضمنها المرحلة الأولى من مبادرة " الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية " والخاصة بأساسيات قانون التعاقدات وآليات الحوكمة وأفضل الممارسات فى إعداد اللوائح المالية والإدارية وإعداد التقارير والمخاطبات والعروض على القيادات العليا نظراً لاستجابتها لبعض المتطلبات الرئيسية فى سير العمل فى مختلف الجهات الحكومية .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى ترحيب الوزارة بتقديم الدعم الفنى وتنظيم ورش عمل للمتدربين بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة وتطبيقهم لما تم استخلاصه من مواد علمية وعملية فى البرامج التدريبية على أرض الواقع فى جهات عملهم بما يساهم في صقل خبراتهم وتعزيز المهارات لهم بصورة أكبر .

وحرصت وزيرة التنمية المحلية على الاستماع إلى استفسارات ومقترحات عدد من المتدربين فى البرنامج التدريبي الثانى من مبادرة الحزم التدريبية والذين يمثلون بعض الجهات الحكومية من بينها مجلس الوزراء ووزارات الانتاج الحربي والصحة والتعليم العالي ومحافظتي القاهرة والجيزة   ، و تقدموا بخالص الشكر والتقدير للوزيرة ووزارة التنمية المحلية وجميع القائمين على تلك المبادرة المهمة لاتاحة الفرصة لهم نظراً لأهمية الموضوعات التى تتضمنها البرامج التدريبية .

وشددت د. منال عوض على حرص الوزارة لبناء كوادر حكومية قادرة على تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والانضباط المالي والإداري داخل المؤسسات المحلية والحكومية المختلفة بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بما يواكب توجه الدولة نحو الإصلاح الإداري والتحول المؤسسي الرقمي.

ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي إلى أهمية مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية التى تنظمها الوزارة برعاية ومتابعة يومية من السيدة وزيرة التنمية المحلية والتى تمثل نموذجًا متكاملًا للتدريب التفاعلي المبني على التطبيق العملي والتكامل بين المعرفة والخبرة، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري في المهارات الفنية و الوظيفية والإدارية .

التنمية المحلية منال عوض الدورات التدريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

بالصور

تسريب صور سيارة بنتلي السيدان الجديدة.. كسرت كل القواعد

بنتلي
بنتلي
بنتلي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد