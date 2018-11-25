انطلاق دوري الأقسام لكرة القدم بالصالة المغطاة بالعريش 4 ديسمبر

نظم حزب مستقبل وطن، فى محافظة شمال سيناء، السبت، قرعة دوري الأقسام لكرة القدم بحضور القرعة يسري جاسر، أمين التنظيم، وإيهاب بيتا، مدير عام الشباب والرياضة، والنائب إبراهيم أبو شعيره، عن حزب مستقبل وطن في دائرة رفح والشيخ زويد، وعزمي آدم، رئيس منطقة شمال سيناء لكرة القدم، ورؤساء الأقسام ومندوبى الفرق المشاركة.



وقال الدكتور يسري جاسر، أمين التنظيم فى شمال سيناء، أن الدورة ستقام بالصالة المغطاة بمدينة العريش، يوم 4 ديسمبر المقبل، وأجريت القرعة تحت إشراف منطقة شمال سيناء لكرة القدم بقياده كابتن عزمي آدم، تضم الدورة 10 فرق بواقع فريق لكل مركز.



وأضاف أن دورة الحزب جاءت على أرض شمال سيناء، رسالة إلى الجميع بأن سيناء تحت سيطرة قواتنا الأمنية، وتهدف إلى تفعيل دور الحزب وبث روح التعاون والانتماء بين الشباب.



من جانبه قال د. أحمد مرتاح، أمين الشباب، إنه تم تجهيز اللائحة الخاصة بالدورة والفرق المشاركة خلال الفترة الماضية، من خلال رؤساء الأقسام، وأمانة الشباب في كل مركز.



وأضاف أن الدورة تضم مجموعتين، كل مجموعة تتكون من خمس فرق، المجموعة الأولى تضم (رفح، الشيخ زويد قسم ثالث العريش، نخل، قسم رابع العريش)، المجموعة الثانية تضم (بير العبد، رمانة، قسم أول العريش، قسم ثاني العريش، الحسنة)، على أن يصعد الأول والثاني من كل مجموعه للدور قبل النهائي، وستوزع الجوائز للمراكز الأول والثانى، بالإضافة إلى العديد من الجوائز المادية والمعنوية.