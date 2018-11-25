الزملوط يكشف حقيقة حرق الجن للنخيل فى الوادى الجديد

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن هناك حلولا اتخذتها المحافظة لمواجهة أزمة حريق النخل، مشيرا إلى أنه يتم إنشاء طرق طولية وعرضية لمواجهة حريق النخيل بخلاف توسيع الطرق، كما أن المواطنين بالمحافظة يشاركوا في حل الأزمة.



وأشار الزملوط خلال كلمته فى اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان إلى أن هناك من زعم أن الجن هو الذي يحرق النخل وهذا كلام غير منطقي، مضيفا أننا نقوم بتحركات للحفاظ على ثروة النخيل وتوفير آبار مياه لمن يقوم بالتوسع في زراعة النخيل.



ومن جانبه انتقد النائب تامر عبد القادر، عدم حضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع اللجنة الذي يناقش أزمة حرائق الوادي الجديد، مشيرا إلى أنه لم يتم صرف تعويضات المتضررين للحرائق، محذرا مما اسماه إهمال المواطنين.

