موجز البلد| غرق معدية المنوفية.. دينا الشربيني تظهر مع الهضبة.. صحف تستفز راموس بسبب محمد صلاح

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على قرائه، نقدم لكم موجزًا بأهم هذه الأخبار.



كان من أبرز الأخبار، غرق معدية في المنوفية ومصرع 5 مواطنين وانتشال 18 آخرين، والمحافظ يواسي أسر الضحايا.



وتضمنت الأخبار ظهور عمرو دياب برفقة دينا الشربيني، واستفزاز الصحف الإنجليزية لراموس بعد احتفال محمد صلاح بهدفه في واتفورد.