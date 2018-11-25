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الداخلية تواكب التكنولوجيا.. خدمات إلكترونية عديدة للمواطنين في الحج واستخراج الوثائق الرسمية.. وإطلاق تطبيق أخبار وخدمي للهواتف الذكية في احتفالات عيد الشرطة يناير 2019

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:28 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
الداخلية تواكب الأحداث التكنولوجية
  • المشاركة فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجموعة خدمية إلكترونية كبيرة
  • إطلاق مشروع التطبيق الإخباري والخدمي على الهواتف الذكية خلال احتفالات أعياد الشرطة 
  • إنشاء المنظومة الإلكترونية الموحدة للحج والانتهاء من المرحلة الأولى
  • إطلاق تطبيقات تساعد ذوى الاحتياجات الخاصة 

عرضت وزارة الداخلية مجموعة الخدمات الجماهيرية التي تقدمها للمواطنين بهدف تخفيف العناء عنهم، خلال جناح الوزارة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي انطلقت فعالياته اليوم تحت شعار "نحو استخدام آمن لتكنولوجيا المعلومات لحماية أبنائنا وأوطاننا".

وحرصت وزارة الداخلية على مواكبة التطورات التقنية واستخدام قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليختص بمواجهة الجرائم الإلكترونية وتتبع مرتكبيها.

وتشمل الخدمات الجماهيرية الشرطية المتاحة إلكترونيا للمواطنين، خدمات الأحوال المدنية، ويتم استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد بدل تالف - شهادة ميلاد - وثيقة زواج - وثيقة الطلاق - قيد وفاة - قيد عائلي قيد فردي ويتم توصيل المصدرات خلال ٤٨ - ٧٢ ساعة من طلب الخدمة والدفع عند الاستلام .

كما تقدم الداخلية خدمات المرور للمواطنين الكترونيا، وخدمات تصاريح العمل للراغبين في العمل خارج البلاد بالإضافة إلى خدمات الأدلة الجنائية بالإضافة إلى خدمات الجوازات ويتم تقديم التأشيرة الإلكترونية من خلال موقع مخصص لذلك على شبكة المعلومات الدولية.

وتقدم الداخلية خدماتها الإلكترونية لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الخدمات الموسمية للمواطنين ومنها خدمات حج القرعة وخدمات كلية الشرطة.

ومن المقرر أن تقدم وزارة الداخلية الخدمات الإلكترونية الجاري تطويرها عبر بوابة الوزارة الرسمية على شبكة المعلومات الدولية مدعومة بآليات التحصيل النقدي سواء من خلال الكروت الائتمانية او من خلال شركات التحصيل الإلكتروني يناير ٢٠١٩.

ودشنت وزارة الداخلية مشروع التطبيق الإخباري والخدمي على الهواتف الذكية، ومن المتوقع تشغيله للمواطنين في إطار احتفالات أعياد الشرطة يناير ٢٠١٩.

وقال المقدم أحمد محمد شتية، رئيس قسم شبكة معلومات وزارة الداخلية، إنه تم إنشاء المنظومة الإلكترونية الموحدة للحج والانتهاء من المرحلة الأولى منها بما يكفل مواكبة التطور الذي شهده النظام السعودي.

وأضاف "شتية"، على هامش معرض القاهرة الدولي للاتصالات بالقاهرة الجديدة، أن هذا النظام يسمح للراغبين في أداء فريضة الحج بالتقديم عبر الإنترنت والخدمة الصوتية ivr عبر الهاتف الأرضي أو المحمول، وتحصيل الرسوم بالكروت الائتمانية ووسائل التحصيل الإلكترونية.

وأعلن رئيس قسم شبكة معلومات وزارة الداخلية، إتاحة التكنولوجيا اللازمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لصالح تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير تطبيقات الكترونية حديثة ومتطورة وشاشات تفاعلية تتيح تحويل لغة الإشارة ا بيانات نصية والعكس.

وقال "شتية" إنه يجري تدريب القائمين على تقديم الخدمات وتم تشغيل هذه المنظومة بالمركز الرئيسي لكل من قطاع الأحوال المدنية والجوازات.
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