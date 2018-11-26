وزيرة الثقافة تفتتح معرضا تحت 4 سنوات.. وتطلق فعاليات ملتقى أكاديمية الفنون.. صور

تنقلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بين ابداعات الاطفال وأحلام وطموحات الشباب، حيث افتتحت معرض "تحت اربع سنوات" للطفلة الموهوبة روان جاسر، والذي يستمر باتيليه القاهرة حتى 30 نوفمبر ويضم 33 لوحة منفذة بالالوان الزيتية تعكس الاحساس الفطري بمفردات الواقع وتعبر عن التصور الطفولي للوجود.



قالت عبد الدايم إن الأعمال المعروضة تحمل مؤشر موهبة فذة وتنبأ بعبقرية جديدة فى عالم التشكيل المصري مشيرة الى تميز التكوينات والالوان للطفلة التي تخطت العام الرابع من عمرها مشيدة بالاكتشاف المبكر لموهبتها وبدعم ورعاية الوالدين لها.



بعدها اطلقت وزير الثقافة فعاليات الملتقى الاول لشباب اكاديمية الفنون بحضور الدكتور أشرف زكى رئيس الأكاديمية ونائبته الدكتورة غادة جبارة وعدد من رواد خريجيها وقيادات وزارة الثقافة، حيث اعلنت سعادتها بعودة الروح للاكاديمية مؤكدة دورها الريادي وقيمها الخالدة وأهدافها الرامية الى خلق جيل جديد من المتفوقين يعي سر التميز ويسعى لكتابة سطور من نور فى سجلات الإبداع.



وكرمت عددًا من الرواد خريجى الدفعات الاولى والأساتذة الأكاديميين وهم الدكتور زين نصار ، الدكتور ناجي فوزي ، الدكتورة فاطمة أحمد ، الدكتورة استر اندراوس ، الدكتور محمد عمران وتسلمها عنه الدكتور مصطفى جاد ، الدكتور عبد الرحمن الشافعي وتسلمها عنه نجله احمد ، الدكتورة عليه عبد الرازق ، الدكتورة ودود فيظي ، الدكتور شوقي على محمد ، الدكتور محمد عبد العزيز، الدكتورة نبيلة عريان ، الدكتور جمال سلامة وتسلمها عنه الدكتورة حنان ابو المجد ، الدكتور جلال الشرقاوي والدكتور جلال حافظ .



وكان حفل الافتتاح قد بدأ بعرض فيلم تسجيلي عن الأكاديمية ومعاهدها باعتبارها الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط وتضمن لمحات عن اقسام جميع المعاهد التابعة واختتمت الحفل اميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز وفرقتها حيث قدمت مختارات من المؤلفات الشرقية والغربية.