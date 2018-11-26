خلال مؤتمر للإعلان عن تفاصيل جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات ..السعيد: تأتي في اطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين مصر والامارات.. صور

وزيرة التخطيط:

الجائزة تسعى لإيجاد حلول تضمن نقلة نوعية في الخدمات الحكومية

عبد الغفار:

تحفيز طلبة الجامعات على تقديم حلول مبتكرة في تطبيقات الهواتف الذكية

القرقاوي:

الشراكة الإماراتية المصرية تؤكد بناء نموذج عربي مشترك لتحديث العمل الحكومي

لبيب:

الكفاءة والفعالية، سهولة الاستخدام، والابتكار..ثلاثة معايير لتقييم تطبيقات المسابقة

عادلي:

هدف الجائزة يتوافق مع استراتيجية و«رؤية مصر 2030» ودور الجامعات فى خدمة المجتمع



عقدت اليوم الاثنين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل "جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات" بحضور غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، ود. عمرو عادلي، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. ياسر النقبي، مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالامارات.



ومن جانبها أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الجائزة تأتي في اطار تفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والامارات للتحديث الحكومي، والتي تم توقيعها بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات في فبراير الماضي.



خطوة مهمة :



وأشارت السعيد إلي أن تلك الجائزة تعد خطوة مهمة في سياق جهود الطرفين لتفعيل الشراكة الاستراتيجية في مجال التحديث الحكومي فى الجهاز الإداري للدولة، فضلا عن المساهمة في إيجاد حلول عملية تضمن تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية في مصر، وتمكين الشباب من المشاركة في تطوير العمل الحكومي، وخاصة طلبة الجامعات وذلك بالمشاركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وأوضحت الوزيرة أن معايير المشاركة في الجائزة تتضمن أن تكون المشاركة جماعية من خلال فرق تضم بين ثلاثة إلي ثمانية أعضاء، وأن يكون الطلاب مصريين ملتحقين بجامعات معترف بها في مصر، فيما يمكن للجامعة أن تتقدم بأكثر من فريق، وأن يرتبط التطبيق بالخدمات الحكومية وأن يتبنى اللغة العربية ومن ثم لغات أخرى، وتتطلب من المشاركين إرفاق فيديو يشرح التطبيق وفوائده، وبإمكان أي جامعة المشاركة في تقديم تطبيق مشترك مع جامعة أو جامعات أخرى، على أن تتولى إحداها تقديمه، ويتعين على الفريق المشاركة بتطبيق واحد لكل قطاع من قطاعات الجائزة التي يمكن الاختيار من بينها لتطوير خدماتها عبر تطبيقات الهواتف الذكية، كما يتوجب على التطبيق أن يكون قيد التشغيل الكامل أو كنموذج تجريبي.



خدمات حكومية :



كما أكد د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية تهدف إلى تحفيز وتشجيع طلبة الجامعات والمعاهد المصرية البالغ عددهم ما يقرب من 3 ملايين طالب وطالبة في 50 جامعة حكومية وخاصة على تقديم حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، بما يضمن الحصول على الخدمات الحكومية بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية. كما يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع الإبداع والابتكار بين الشباب الجامعى. وتحقيقا لاستراتيجية الدولة ٢٠٣٠.



وتابع عبد الغفار أن الفريق الفائز بأفضل تطبيق يحصل على جائزة مليون جنيه، فضلًا عن تكريم الجهة الحكومية الشريكة.



ومن جهته أشار محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الشراكة الإماراتية المصرية في مجال تحديث العمل الحكومي تعكس توجهات دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، وبناء نموذج عربي مشترك لتحديث العمل الحكومي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.





وثمن معاليه رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعطي دفعة قوية للجائزة.



شراكة استراتيجية :



وقال محمد القرقاوي إن الجائزة تأتي في إطار تنفيذ ًالمشاريع المشتركة المنبثقة عن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الهادف إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في البلدين الشقيقين.



وأكد أن ثروة مصر الحقيقية تكمن في عقول أبنائها، وأن الجائزة تهدف إلى الاستفادة من طاقات الشباب وقدراتهم لتقديم حلول مبتكرة تضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة.



وخلال المؤتمر أشارت م/ غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري أن عملية تقييم التطبيق الفائز تتم بناءً على مواصفات التطبيق والتي تشمل ثلاث معايير، هي: "الكفاءة والفعالية" لقياس مدى توفير الوقت وتقليص الإجراءات على المتعامل لإنجاز المعاملات، ومستوى تكامل خدمات التطبيق، ويمثل هذا المعيار 40% من النتيجة الإجمالية، مضيفة أن المعيار الثاني يتمثل في "سهولة الاستخدام" حيث يقيم تجربة المستخدم وبساطة تصميم التطبيق والتصفح السلس وتعدد لغاته وتكامله ومستوى الدعم الفني الذي يوفره، ويمثل هذا المعيار 40% أيضًا من النتيجة الإجمالية، أما المعيار الثالث والذي يمثل 20% من النتيجة الإجمالية فهو "الابتكار"، ويقيم مدى تميز وفرادة التطبيق واحتمالية تكرار التجربة، فضلًا عن عدد الجهات الحكومية المشاركة وشمولية التطبيق.



كما أشار د عمرو عادلي، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلي أن هدف الجائزة يتوافق مع استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاصة بـ«رؤية مصر 2030» وخصوصًا ما يتعلق بدور الجامعات فى خدمة المجتمع، حيث تقوم الجامعات بدور مهم في نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، في ظل منظومة متكاملة للأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية بالجامعات تستهدف بناء شخصية الطلاب وترسيخ الهوية الوطنية.



مشاريع مشتركة :



ومن جهته، أكد الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكوميّة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة أن إطلاق هذه الجائزة يأتي تنفيذًا للمشاريع المشتركة المنبثقة عن الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التحديث الحكومي، ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الهادف إلى تبادل الخبرات وقصص النجاح في البلدين الشقيقين.



وقال إن الجائزة تهدف الى تعزيز العلاقة بين طلاب الجامعات والجهات الحكومية وإشراكهم في تطوير حلول لتحسين جودة تجارب المتعاملين مع هذه الجهات، كما تساهم الجائزة في تمكين الشباب من المشاركة في تحديث الأداء الحكومي ووضع بصمتهم الخاصة لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية.



ويشار إلى أن الجائزة تضم عدة قطاعات منها الخارجية، التعليم، الصحة، العدل، التموين، الداخلية، المواصلات، قطاع المشروعات الصغيرة، حيث تستهدف المسابقة إيجاد حلول تقنية ذكية عبر تطبيقات الهاتف المحمول لتيسير تنفيذ أفكار رواد الأعمال بوصفهم أحد محركات التنمية والنمو في العالم.



ويمكن للمهتمين من الطلاب والجامعات الحصول على المزيد من المعلومات حول الجائزة ومعاييرها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة: http://govapp-