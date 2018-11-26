من بكاء بسملة لانتحار إيمان.. التنمر ضد البشرة السمراء قاتل.. صور

ليس الحادث الأول ولن يكون الأخير، أصبح كل شيء مادة للتنمر والسخرية، لون بشرة مختلف، قوام نحيف أو بدين، شعر أسمر أو أشقر، كلها أشياء لم يخلقها الإنسان لنفسه، ازدادت هذه الظاهرة "التنمر" مؤخرا في مصر، ولكن الغريب هي الاستسلام والانتحار بسبب التعرض له، طالب يسخر من زميله فينتحر، فتاة يسخر منها مدرسوها فتخرس ألسنتهم بالقفز من مبنى مرتفع.
البعض منهم يقاوم والبعض الآخر يستسلم ويضع نهايات مأساوية يتعرض لها كل من يتعرض للتنمر، والبعض يتقبل كل الإهانات في صمت، كانت الانتفاضة الأولى عندما دشنت منظمة "اليونيسيف" حملتها الأشهر عن التنمر ضد الأطفال في سبتمبر 2018، بهاشتاج "أنا ضد التنمر" وشارك فيها عدد من الفنانين والمشاهير، كمحاولة لوقف السخرية والتنمر لدى الأطفال.
البعض منهم يقاوم والبعض الآخر يستسلم ويضع نهايات مأساوية يتعرض لها كل من يتعرض للتنمر، والبعض يتقبل كل الإهانات في صمت، كانت الانتفاضة الأولى عندما دشنت منظمة "اليونيسيف" حملتها الأشهر عن التنمر ضد الأطفال في سبتمبر 2018، بهاشتاج "أنا ضد التنمر" وشارك فيها عدد من الفنانين والمشاهير، كمحاولة لوقف السخرية والتنمر لدى الأطفال.
آية الطفلة النوبية بشعرها الأسمر الثقيل أرادت إثبات لكل طفل يسخر منها أنه قد يكون ذو ملامح أجمل ولكن لا يضاهي تفوقها أو لباقتها، فتجاوزت محاولاتهم في المدرسة لتشتيتها وركزت بشكل كبير على دراستها ومستواها الدراسي فقط، "المشكلة إن اللي بيشجع الأطفال إنهم يهاجمون غيرهم ويتريقوا عليهم هما الأهالي والأمهات نفسهم مبيقولوش لولادهم عيب" كما قالت فاطمة والدة آية لـ"صدى البلد".
هذا الموقف الذي رفض أكثر من خبير نفسي التعليق عليه سوى وصف المدرس بأنه في حالة صحة الواقعة فإنه غير مؤهل للتدريس وأن يصبح قدوة لغيره "الراجل ده مريض نفسي" كما قالت شيماء عبد التواب الاستشارية النفسية، كان موقف الأم إيجابيا فقد تقدمت بشكوى رسمية ضد هذا المدرس ولم تلجأ لرد الإهانة بأي شكل.
"التنمر المدرسي هو أكثر نوع منتشر" كما قالت شيماء، ويتعرض الطالب للإيذاء الجسدي والنفسي وقد يكون من خلال الحديث والسخرية فقط أو الركل والضرب، ويجب على الأهل في هذه الحالة مساندة ابنهم واتخاذ الموقف الذي يرضيه ولا يضر بالطفل المتنمر، ويجب على أهل الطفل المتنمر إلزام ابنهم على الاعتراف بخطأه والاعتذار.
أكثر من حالة تتعرض للتنمر يوميا، فوفقا للإحصائيات 25% من الطلاب في بريطانيا يتعرضون للتنمر، ورغم عدم وجود إحصائيات محددة في مصر، لكن وجود الجمعيات الحقوقية ونشر التجارب على مواقع التواصل الإجتماعي، ساهم في وضع حد للتنمر.