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محافظات

توفير وحدة لمرضى السرطان لتلقي العلاج الكيماوى بمستشفى الغردقة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:24 م
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله
إبراهيم جادالله
أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله عن توفير وحدة لتلقى العلاج الكيماوى بمستشفى الغردقة العام قريبا، حيث يتحمل مرضى السرطان بالمحافظة عناءا شديدا فى السفر لتلقى العلاج خارج المحافظة لعدم وجود وحدة العلاج الكيماوى بها.

كما أشار إلى أنه تم توفير جهاز قسطرة القلب بمستشفى الغردقة العام والذى يبلغ ٢٠ مليون جنيه لعلاج أمراض القلب، وإمداد جميع المستشفيات بالبطاطين قبل بدء فصل الشتاء.

وأكد المحافظ أنه يتم تطوير القطاع الصحى بالمحافظة والعمل على توفير الأجهزة اللازمة للعلاج لأهالينا، متمنيا الشفاء العاجل بجميع المرضى وأن يحفظ مصر أى سوء.

يأتى هذا لتخفيف العبء على مرضى السرطان وتهيئة سبل الشفاء واستئصال هذا المرض.
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