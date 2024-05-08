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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تكريم لبلبة وسلمى الشماع في ختام مهرجان بردية لسينما الومضة

صدى البلد

كرم مهرجان بردية لسينما الومضة في دورته الأولى كل من النجمة لبلبة، والإعلامية سلمى الشماع، والذي أقيم داخل المركز الثقافي الروسي، كما قدم جوائز الأفلام الفائزة كل من الموسيقار خالد حماد والفنان محمد فهيم .

وأعربت النجمة لبلبة عن سعادتها بتكريمها في أول دورة للمهرجان التي تحمل إسم المخرج عاطف الطيب، التي تعاونت معه في عدد من الأفلام الناجحة، وتعاونها أيضا مع كبار النجوم مثل الراحل نور الشريف.

وتوافد على حفل ختام مهرجان بردية لسينما الومضة الذي يقام في المركز الثقافي الروسي كل من الفنانة لبلبة والسيناريست عبد الرحيم كمال ومحمد فهيم والامير اباظة والإعلامية سلمى الشماع وعزة ابو اليزيد مديرة المهرجان والمخرج مجدى احمد على وعمرو عابدين .


المهرجان تنظمه مؤسسة بردية للثقافة والفنون تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويرأسه الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال ومؤسس ومدير المهرجان الكاتبة عزة أبو اليزيد، وكانت ضيفة شرف حفل الافتتاح النجمة الكبيرة "سوسن بدر" وتمت فعاليات الافتتاح بالمركز الثقافى الروسى بحضور لفيف من نجوم الفن والثقافة.

وقد تم تكريم كوكبة من النجوم هم: المخرج الكبير عمر عبد العزيز والمصور السينمائى الكبير سعيد شيمى والنجم محمد فهيم والمخرج الكبير هانى لاشين والكاتب الكبير ناصر عبد الرحمن والشاعر الكبير إبراهيم عبد الفتاح والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى المصرى للسينما والمخرج الفلسطينى الكبير فايق جرادة رئيس تليفزيون فلسطين، وقد أعلنت إدارة المهرجان إن دولة فلسطين الحرة هى ضيف شرف المهرجان.

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