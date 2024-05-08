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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأونروا تحذر: الأولوية لدخول الوقود إلى غزة..ولدينا ما يكفينا ليوم إضافي فقط|فيديو

مساعدات إنسانية
مساعدات إنسانية

قالت تمارا الرفاعي مدير العلاقات الخارجية بمنظمة الأنروا، إنه بالرغم من تطورات الاوضاع الخطيرة في غزة ألا أن المنظمه مصممة على البقاء في غزة ،ومساعدة من يحتاجون للمساعدة، ولكن الوضع الان هناك كارثي حيث أن إغلاق معبري رفح وكرم ابو سالم  يعني إغلاق كامل للمساعدات الانسانية.


وأضافت تمارا الرفاعي خلال مداخلة عبر تطبيق " سكايب " خلال  “ برنامج “ كلمة أخيرة  “ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON":" في الأساس وبدون الاغلاق للمعابر يعاني من أزمة في  إدخال المساعدات القطاع يعاني الامرين حيث تدخل المساعدات بالقطارة  "


واصلت : " مع هذا الاغلاق  لن يدخل أية مساعدات وهو ما يضع المدنيين في غزة في موقف  في غاية الصعوبة  ورصدنا حالة من الهله في مدينة رفح بسبب المساعدات مع إلقاء المعابر والقصف "


 

غزة رفح مساعدات الإنسانية المساعدات مدينة رفح

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