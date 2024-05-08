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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عزت إبراهيم: اللوبي اليهودي رصد 200 مليون دولار لإسقاط معارضي إسرائيل بالكونجرس

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن الكونجرس الأمريكي مؤسسة داعمة لإسرائيل 100%، باستثناء بعض النواب على يسار الحزب الديمقراطي، وهناك رصد لأموال ضخمة تقدر بـ200 مليون دولار، من الأيباك (وهي رابطة ضغط موالية لليهود)، لإسقاط الأعضاء المعارضين لإسرائيل ولحرب غزة.

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ولفت خلال حديثه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن إسقاط هؤلاء النواب، لمصلحة نواب ديمقراطيين آخرين يؤيدون إسرائيل، وليس نواب ديمقراطيين.

 

وأشار إلى أن موجة الطلاب قد تأتي بنتيجة، وقد تأتي بنتائج عكسية، فاستطلاعات الرأي قد تكون مضللة إلى حد ما، وهذه مرة من المرات القليلة التي نرى تخبط في استطلاعات الرأي، سواء في شعبية المرشحين في الانتخابات الأمريكية، أو اتجاهات الرأي العام، فيما يخص القضية الفلسطينية، ف المواطن الأمريكي يخبئ مشاعره فيما يخص قصة إسرائيل، لأنه اعتاد أن لا أحد يجرؤ على الكلام في هذا الأمر.

 

يعرض برنامج "الشاهد" أيام الدم والدموع، فى موسمه السادس، يوميًا الساعة 11 مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

عزة عزت إبراهيم إسرائيل الكونجرس اخبار التوك شو

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