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أخبار البلد

المصريون بالسعودية: سعداء بزيارة ولي العهد لمصر

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:19 ص
صدى البلد
سعيد العربي
قال خيري البهلول ممثل الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج في المملكة العربية السعودية أن زيارة زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر إنما زيارة لوطنه الثاني، وأن هذه الزيارة تمثل سعادة لأبناء الشعب المصري خاصة لأبناء الحالية المصرية في المملكة العربية السعودية التي تحمل الكثير من الود والمحبة للشعب السعودي والقيادة السعودية متمثلة في الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وأضاف خيري البهلول أن العلاقات المصرية السعودية هي علاقات ضاربة في أعماق التاريخ وأن التنسيق بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه ولي العهد السعودي في كافة المجالات يأتي بثماره على الشعبين الشقيقين في جمهورية مصر العربية الشقيقة الكبرى والمملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه سيكون هناك فوائد لهذه الزيارة تعود على كل من البلدين، وكذلك على المنطقة التي تعتبر كل من مصر والسعودية هنا العمود الفقري لها.

وذكر البهلول أن الزيارة ستشكل دفعة جديدة لنقل العلاقات إلى أفاق جديدة، تلك الآفاق التي ستكون في صالح الشعبين والأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين.
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